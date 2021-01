Alberto Bueno despede-se do Boavista: "Os últimos meses não foram como esperava"

Avançado espanhol deixou mensagem nas redes sociais. É reforço do Volos, da Grécia.

Alberto Bueno deixou esta segunda-feira uma mensagem nas redes sociais, despedindo-se do Boavista, clube que representou nas duas últimas épocas.

"Aproximadamente há dois anos chegava ao Boavista e agora é o momento de pôr um ponto final. Não posso deixar de agradecer a todos e a cada um dos meus colegas que me acompanharam, que me valorizaram, que me compreenderam nos bons e maus momentos e com quem aprendi imenso. Aos treinadores e ao staff com quem compartilhei o dia a dia, treino a treino, aos funcionários do clube, que são a alma do mesmo, e sem esquecer os adeptos, que me mostraram o seu apoio, respeito e carinho desde o primeiro dia em que pisei o relvado do Bessa", escreveu o avançado espanhol de 32 anos.

"Os últimos meses não foram como esperava e o meu desejo era despedir-me de todos dentro de campo a ajudar a equipa, mas vou com a sensação de que sempre dei o meu melhor até ao último dia. Um abraço enorme a todos os boavisteiros, irei levar-vos no meu coração. Obrigado", completou Bueno.

O ex-jogador de FC Porto e Real Madrid, entre outros, foi ontem, domingo, anunciado como reforço do Volos, da Grécia. Esta temporada não entrava nas contas do clube do Bessa, motivo pelo qual não somou qualquer minuto.