Alberth Elis: os dois clubes que apresentaram proposta e o valor pedido pelo Boavista

O Spartak e o Lokomotiv, ambos de Moscovo, estão seriamente interessados em contratar Alberth Elis. Segundo O JOGO apurou, os dois clubes russos já apresentaram propostas concretas para levar o avançado do Boavista. Falta apenas saber quem se irá aproximar mais dos dez milhões de euros pretendidos pelo SAD para deixar sair uma das maiores figuras da temporada.

O internacional hondurenho está vinculado ao Boavista até 30 de junho de 2024, mas no contrato não consta qualquer cláusula de rescisão, o que obrigará sempre os interessados a negociar com o Boavista. Para já, sabe-se que tanto o clube que será treinado por Rui Vitória, como o emblema onde alinham o internacional português Éder e o ex-portista Zé Luís já passaram a uma fase mais adiantada, até porque sabem que há outros clubes na corrida.

Várias foram, aliás, a equipas que sondaram o valor e as condições do avançado que esteve em destaque na presente temporada. As boas exibições do atacante do Boavista foram acompanhadas por vários clubes estrangeiros, sobretudo do primeiro escalão de Inglaterra, França e da Escócia.

Recentemente a imprensa inglesa noticiou o interesse do FC Porto, além de Bordéus, Nice e Rennes, todos da Ligue 1, assim como do Brighton e do Watford, este último de regresso à Premier League. Da Escócia surge novamente o interesse do Celtic. Ainda segunda aquela publicação, o avançado é seguido há algum tempo pelo vice-campeão escocês. Os "católicos" chegaram a mostrar interesse no último verão, mas o Boavista foi mais rápido e conseguiu convencer o jogador a mudar-se para Portugal para a primeira aventura na Europa, depois de ter jogado uma época nos mexicanos do Monterrey e quatro anos nos norte-americanos do Houston Dynamo, equipa da Major League Soccer (MLS).

Elis marcou oito golos em 32 jogos, contribuindo ainda para a permanência dos boavisteiros na Liga NOS com sete assistências. Atualmente ao serviço da seleção das Honduras, Elis entrará em ação no dia 4 contra os Estados Unidos, seleção que conta com o boavisteiro Cannon, em jogo a contar para as meias-finais da Liga das Nações da CONCACAF.