Ainda a questão dos bilhetes: SAD do Boavista acusa Rio Ave de má fé

Rio Ave respondeu ao Boavista e deu conta que vai suportar 50 por cento dos ingressos

O Boavista vai colocar hoje à venda os bilhetes para os sócios que queiram assistir ao jogo com o Rio Ave, tendo o preço unitário de 10 euros. Através de um comunicado, "o Boavista lamenta ter tido conhecimento de que o Rio Ave decidiu colocar à venda bilhetes para os seus associados com o preço inferior ao que tinha ficado por eles estipulado, sem que, em algum momento, tenha comunicado essa intenção a todos os envolvidos no processo."

O preço dos bilhetes para o jogo em Vila do Conde promete continuar a dar que falar

Na mesma nota, a SAD axadrezada faz críticas duras aos dirigentes do clube de Vila do Conde. "Esta operação só pode ser vista como uma demonstração de má fé do clube visitado para com os adeptos do Boavista uma vez que, através desta fórmula encontrada para contornar os regulamentos, assim como para onerar os sócios do Boavista, o Rio Ave ainda vai ser obrigado a custear a diferença no preço dos bilhetes - algo que só comunicou depois de ter sido interpelado pelo Boavista e pela Federação Portuguesa de Futebol".