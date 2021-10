O amigo Taremi do outro lado: Alireza, o guardião a quem o pai lhe rasgou as luvas

O guarda-redes mostrou frente ao Estoril e ao Belenenses o quanto é poderoso nos lançamentos e hoje pode ser um estorvo ao amigo Taremi no dérbi da Invicta.

A probabilidade de Alireza Beiranvand manter a titularidade na baliza do Boavista é grande, tendo em conta a tendência das opções do treinador das últimas três jornadas.

João Pedro Sousa já dissera que o plantel está bem servido de guarda-redes e todos com qualidade suficiente para tranquilizar as suas decisões. Nesse sentido, pode-se apostar que Alireza estará, este sábado, nas balizas do Estádio do Dragão.