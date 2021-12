Porta aberta aos adeptos para a sessão de trabalho desta manhã é pretexto para uma iniciativa de natureza solidária. 200 adeptos marcam presença no Bessa.

Não é preciso recuar muito até ao tempo em que ter a presença dos sócios na bancada, durante os treinos, era parte do quotidiano das equipas de futebol profissional, nomeadamente, a do Boavista, mas as circunstâncias fazem com que, atualmente, trabalhar com as portas abertas à comunidade adepta seja um acontecimento, e é assim esta manhã, no Bessa, a partir das 10h30.

A iniciativa tem como pretexto uma ação solidária, em parceria com o Lions Clube da Boavista: quem foi assistir à sessão de trabalho do plantel de Petit foi convidado a doar um bem alimentar que servirá para ajudar famílias carenciadas.

À volta de 200 adeptos marcaram presença no estádio, onde esteve um Pai Natal a distribuir presentes.