Adeptos do Boavista invadem relvado e fazem cordão à equipa. Ora veja

Meia hora depois do apito final do Boavista-Braga (1-1), altura em que as forças de segurança abandonaram o recinto, vários adeptos axadrezados invadiram o relvado do Estádio do Bessa, organizando um cordão para os jogadores da equipa atravessarem.

