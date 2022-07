"Acredito que fiz a escolha certa, estou num dos maiores clubes de Portugal"

Declarações de Masaki Watai, médio japonês que esta segunda-feira foi oficializado como reforço do Boavista.

Sentimento por assinar com o Boavista: "Estou a dar um passo importante na minha carreira e sinto-me muito feliz por estar no Boavista. Acredito que fiz a escolha certa, até porque estou num dos maiores clubes de Portugal, num clube com muita história e conquistas. Sinto as melhores sensações possíveis em relação ao que posso fazer pelo Boavista. Não podia estar mais entusiasmado com esta oportunidade."

Oficialização em dia de aniversário: "É um dia duplamente especial para mim, uma vez que hoje faço anos e não podia ter tido melhor prenda de aniversário. Assinar pelo Boavista era tudo o que queria. Tinha um desejo enorme de experimentar e testar as minhas capacidades no futebol europeu e é uma sensação única estar aqui, num clube com tanta história."

Características: "O futebol português é muito técnico, portanto sinto que vou conseguir adaptar-me com facilidade a este estilo de jogo até por ser parecido com o meu. Considero-me um jogador com técnica, rápido, bom remate e sou forte no um para um. Acima de tudo, estou com muita vontade de trabalhar para contribuir com o maior número de golos e assistências para a equipa."

Estádio do Bessa: "O Estádio do Bessa é imponente, gostei muito do que vi e estou desejoso por poder estrear-me em frente aos adeptos do Boavista. No Japão, já estou habituado a ter um forte apoio, contudo, os adeptos estão bem mais distantes do relvado. Aqui, o Estádio do Bessa é mais fechado e permite uma maior proximidade entre os adeptos e os jogadores. Estou entusiasmado para começar a jogar e sentir essa emoção."

Melhorar a comunicação: "Para além da vertente desportiva, estou ainda focado em melhorar a comunicação, de forma a não ser um entrave para a minha adaptação ao país e ao clube. Quero mesmo triunfar no Boavista, pelo que vou tentar captar o máximo que conseguir da língua portuguesa e ainda melhorar o meu inglês."