Abascal renova contrato com o Boavista: "Sinto que os adeptos gostam muito de mim..."

Rodrigo Abascal prolongou o contrato com o Boavista até junho de 2025, tendo acrescentado uma época ao vínculo anterior.

O central prepara-se para entrar na terceira época nos axadrezados e confessa-se "feliz e orgulhoso" com a ligação.

"Sinto-me muito contente no clube, sou acarinhado por todos. Estou muito ligado a esta grande família. Tanto eu, como a Direção queríamos muito esta renovação, e estou feliz pela confiança que todos continuam a depositar em mim. Espero ficar aqui muitos anos."

"Sinto que os adeptos gostam muito de mim, porque sou um jogador que dá sempre tudo pelo Boavista, algo que se exige a quem representa este grande clube. Tenho a raça boavisteira, identifico-me com os adeptos e a mística do clube, e acredito que isso acaba por se refletir em campo. Como disse, sinto uma enorme ligação a esta grande família", juntou o jogador, um dos sub-capitães do emblema axadrezado.

Cada vez com maior peso no balneário, Abascal socorreu-se do exemplo de compromisso e identidade exemplificados por Bracali, que terminou a carreira de jogador na época passada.

"Aprendemos muito com ele e sabemos o que temos de fazer pela equipa. Tanto eu, como o Seba [Pérez] e os outros capitães, estamos aqui para ajudar o grupo dentro e fora do campo. Fizemos uma boa época e, apesar do primeiro jogo não ter corrido da melhor forma, temos todas as condições para voltar a repetir as boas exibições e resultados do último ano."

A temporada boavisteira também foi projetada pelo central. "A base da equipa da última época continuou. Estamos a trabalhar bem, com grande intensidade, e temos uma mescla de jogadores mais experientes com outros mais novos. Os jovens da formação estão com uma grande vontade de trabalhar, crescer e jogar, e acredito que com a base que temos eles vão ter todas as condições para evoluírem ao longo da temporada, até porque têm todos muita qualidade. Acredito mesmo, pelo que vejo nos treinos, que muitos vão surpreender. Eles têm um grande futuro, e nós, os mais experientes, juntamente com o trabalho e a humildade deles, vamos criar as condições para que possam mostrar todo o seu potencial".