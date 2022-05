Tarja exposta por adeptos da casa no Boavista-V. Guimarães

Em jogo que abre a 33ª jornada da Liga Bwin, o Boavista encontra-se a jogar diante do Vitória de Guimarães, com os adeptos boavisteiros a terem feito questão de dar "boas-vindas" aos minhotos com uma tarja provocativa

"No reino da Pantera vocês prestam vassalagem" é a mensagem que se pode ler na tarja, exposta no Estádio do Bessa.