A reação de Petit à saída de Gustavo Sauer para o Botafogo

O treinador Petit ambicionou esta sexta-feira ver a melhor sequência de resultados do Boavista esta temporada consumada ante o Marítimo, no sábado, em jogo da 30.ª jornada da I Liga, volvidos dois dias da despedida do futebolista Gustavo Sauer.

"O adversário tem uma excelente equipa, os mesmos pontos que nós e bons jogadores. Conheço bem a mentalidade de alguns que lá estão, mas olhamos sempre para o nosso trabalho. Sendo extremamente difícil jogar na ilha [da Madeira], vamos com a mesma ambição e mentalidade. O foco passa por conquistar a terceira vitória seguida, algo que ainda não temos neste campeonato", projetou o técnico, em conferência de imprensa.

O triunfo em Famalicão (2-1), seguido da conquista da primeira vitória caseira em 2022 frente ao Arouca (1-0), permitiam aos "axadrezados" dilatar para 10 os pontos de avanço sobre a zona de despromoção direta, quando restam cinco rondas para o fim da prova.

"Somos ambiciosos e olhamos sempre para cima na classificação. Temos 33 pontos e queremos chegar aos 36. É claro que foram duas vitórias muito importantes, que dão confiança à equipa e crescimento ao nosso trabalho, mas o objetivo é acabar bem a I Liga", frisou Petit, a caminho do reencontro com o Marítimo, que orientou em 2018/19.

Na 20.ª partida da segunda passagem como treinador pelo Boavista, o antigo internacional português completa uma volta inteira ao leme do clube, depois de os madeirenses terem imposto um empate tardio na estreia (1-1), a 4 de dezembro de 2021, na 13.ª ronda.

O duelo no Funchal surge na sequência de uma semana marcada pela saída para os brasileiros do Botafogo, orientados pelo português Luís Castro, de Gustavo Sauer, figura das panteras durante três épocas e meia, com 14 golos e nove assistências em 105 jogos.

"Era um jogador com grande influência na nossa ideia de jogo. Ficámos felizes, porque o valorizamos. O regresso ao seu país era importante no futuro dele e muito bom no plano financeiro. Desejamos-lhe as maiores felicidades. Perdemo-lo, mas há a oportunidade de outros jogadores aparecerem. O Gustavo Sauer fazia alguma diferença e gostávamos de ter um plantel mais forte, mas temos outros atletas que vão dar boas indicações", notou.

Titular indiscutível na ala direita do ataque, o extremo, que estava vinculado até junho de 2023, era o jogador com mais minutos de utilização em 2021/22, num total de 31 duelos em todas as provas, e influência, ao adicionar 10 remates certeiros e sete assistências.

"Alternativas? O Luís Santos tem jogado comigo há alguns jogos e, das três ocasiões em que foi titular, conseguimos vencer dois jogos. É um miúdo que está a crescer e estou a conhecê-lo melhor. O Tiago Morais também vai aparecendo, entrando aos poucos nos jogos e dando uma boa resposta. Apesar da saída do Gustavo Sauer, trabalhamos da mesma forma, com nuances que poderão acontecer amanhã [sábado]", concluiu Petit.

O camaronês Paul-Georges Ntep já recuperou de lesão, ao contrário de Tiago Ilori, do francês Yanis Hamache, Miguel Reisinho e Fran Pereira, enquanto o brasileiro Nathan está suspenso, após ter sido admoestado com o quinto cartão amarelo ante o Arouca.

O Boavista, 11.º, visita o Marítimo, 10.º, ambos com 33 pontos, a um da primeira metade da classificação da I Liga, no sábado, às 18h00, no Estádio da Madeira, no Funchal, em encontro da 30.ª jornada, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.