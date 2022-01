A marca de Petit enquanto treinador apenas superada por Sérgio Conceição

Treinador axadrezado atinge marca bonita no próximo jogo com o Tondela (sábado), numa altura em que a equipa sobe claramente de rendimento.

Se calhar poucos treinadores dizem exatamente com a cara do Boavista. Armando Gonçalves Teixeira, Petit para o mundo do futebol, tem a raça do clube portuense, foi ele quem, com grande coragem, se meteu à frente do Boavista no regresso à I Liga, em 2014/15, depois de o clube ter andado no deserto, leia-se divisões inferiores, desde 2008, por via de uma decisão disciplinar, entretanto, alterada.

Começou a carreira de futebolista ainda muito jovem nos boavisteiros (1987) e foi com a camisola axadrezada que terminou a carreira em 2013, assumindo então o cargo de treinador.