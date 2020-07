A garantia da SAD do Boavista: "Não seremos num clube satélite do Lille"

A alienação da posição maioritária na SAD já está prevista nos estatutos. Mesmo assim, Vítor Murta ouvirá os sócios, antes de a entregar ao dono do Lille, com ligações ao Manchester City e ao Football Leaks.

O Boavista confirmou, em nota enviada à agência Lusa, perto da meia-noite de terça-feira, as negociações com o empresário Gérard López, dono do Lille (França), noticiadas por O JOGO, no sentido de alienar 51 por cento do capital da SAD. A operação está tão avançada que o hispano-luxemburguês, 49 anos, já adiantou um milhão de euros aos axadrezados.

Os responsáveis do Bessa fizeram questão de esclarecer que "as negociações em curso não têm associação ao Lille". "Muito menos está previsto sermos um clube satélite. Existe sim um acordo que prevê a exclusividade negocial da maioria do capital social da SAD com o grupo liderado por Gérard López", cita a Lusa.

"O Boavista vê com bons olhos a possível aquisição [da SAD] pelo bom trabalho levado a cabo pelo grupo em questão no Lille"

A SAD recorda que esta possibilidade está já prevista nos estatutos, mas o executivo liderado por Vítor Murta garante que estes os sócios "serão auscultados adequadamente" e confirma que "o Boavista vê com bons olhos a possível aquisição", face ao "bom trabalho" do empresário no Lille, que seguia em quarto lugar, na Ligue 1, quando o campeonato francês foi interrompido, devido à covid-19. De acordo com a lei, o clube terá de manter, no mínimo, dez por cento do capital da SAD.

Gérard López já era dono do Lille quando, em março do ano passado, o L"Équipe revelou que documentos do Football Leaks, difundidos por Rui Pinto implicavam o empresário num complexo esquema do Manchester City (Inglaterra) para contornar as regras do fair play financeiro, através de um fundo de investimento com sede no Luxemburgo - Mangrove Capital Partners, fundado e gerido pelo empresário.

Na sequência das irregularidades, o Manchester City foi suspenso por dois anos das provas da UEFA e aguarda decisão do recurso interposto.