Gorré celebrou a vitória com um adepto boavisteiro

A frente do Boavista frente ao Santa Clara foi de grande emoção e partilha com os adeptos axadrezados. A provar isso mesmo está uma fotografia publicada pelo próprio clube boavisteiro em que se vê Gorré a festejar o triunfo com um adepto.

De mãos dadas e um sorriso rasgado, a imagem está a conquistar o mundo do futebol, e os comentários de apoio não se fizeram esperar nas redes sociais.