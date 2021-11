A estreia de sonho de Vukotic com a seleção: marca e ajuda a adiar apuramento holandês

Vukotic marca na primeira internacionalização com Montenegro

Médio do Boavista entrou para ser decisivo, num duelo que acabou empatado a dois golos

Foi positiva a estreia de Ilija Vukotić com a seleção de Montenegro. O médio do Boavista entrou, marcou pouco mais de dez minutos depois e ajudou a sua seleção a empatar a duas bolas e, consequentemente, a impedir o apuramento direto dos Países Baixos já neste sábado.

Depois de entrar ao minuto 69, Vukotic fez o primeiro de dois golos montenegrinos nos últimos dez minutos da partida, que serviram para empatar a partida. O médio, que atua no Bessa por empréstimo do Benfica, concluiu com classe uma bela transição da sua seleção para dar início a uma recuperação que deixou holandeses de mãos a abanar.