Petit vai falhar receção do Boavista ao Moreirense por castigo

Técnico boavisteiro foi também multado pelo CD da Federação Portuguesa de Futebol em 816 euros

Petit não vai estar no banco do Boavista durante a receção ao Moreirense. O treinador axadrezado foi castigado com um jogo de suspensão, pela secção profissional do Conselho de Disciplina (CD), em função da expulsão na partida da Taça da Liga

De acordo com o mapa de castigos deliberados pelo CD, Petit foi admoestado, durante o desafio contra o Braga, na passada quinta-feira, com cartão vermelho, exibido por Manuel Oliveira, por "protestar com um elemento da equipa de arbitragem dizendo: o que é esta merda, não percebem nada disto".

Além de não poder orientar a equipa do Boavista, no próximo domingo (17 horas), a partir do banco de suplentes, Petit terá que pagar uma multa cifrada em 816 euros.