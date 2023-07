Mais de mil pessoas visitaram o estádio e o museu do Boavista

Inserida nas celebrações dos 120 anos da fundação do clube, as visitas guiadas dispararam e foi preciso alargar o horário até ao princípio da noite de domingo, e também terça-feira.

As comemorações dos 120 anos da fundação do Boavista mobilizaram o universo boavisteiro para um fim de semana de festa. O programa previu a realização de diversos eventos, mas o que maior impacto teve foi o Bessa Tour. Uma experiência que permite conhecer o estádio e o museu.

Até ao início da tarde de domingo, os responsáveis registaram mais de mil visitas. Dada a elevada procura, o horário do Bessa Tour foi alargado excecionalmente durante o dia de ontem, sendo possível efetuar visitas de hora a hora entre as 10h e as 19h. Também vai funcionar amanhã, dia de aniversário do clube, entre as 10h e as 16h30.

Num momento especial, as celebrações do 120.º aniversário terminam com o hastear da bandeira na Praça da Pantera (18h00), seguindo-se a celebração de uma missa na Igreja do Foco (19h00).

Além de ser um dos intervenientes do mais antigo dérbi português, frente ao FC Porto, o Boavista marcou historicamente o panorama desportivo em várias modalidades. Quem visitou o museu viu as cinco Taças de Portugal, as três Supertaças Cândido Oliveira e o troféu conquistado em 2000/01, quando o Boavista se sagrou campeão nacional. Ao todo, desde 1935/36, são 1840 jogos realizados no escalão principal e várias participações nas provas europeias.