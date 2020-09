Zivkovic no PAOK: a mensagem nas redes sociais e uma garantia do sérvio

Zivkovic com a camisola do PAOK

Extremo garante que está pronto para jogar depois de uma passagem infeliz pelo Benfica.

O PAOK anunciou de forma oficial, a contratação de Zivkovic, extremo que rescindiu há duas semanas com o Benfica. De acordo com o emblema grego, o extremo sérvio assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas e, caso seja inscrito a tempo, estará entre as opções de Abel Ferreira no jogo da 3ª. pré-eliminatória da Liga dos Campeões, contra as águias.

Após o anúncio, Zivkovic recorreu à rede social "Instagram" para agradecer a aposta do PAOK em si e lembrou que o clube grego tem as mesmas cores do Partizan, onde fez a sua formação: "De preto e branco novamente. Estou ansioso por vitórias no meu novo clube. Obrigado PAOK pelo respeito, pelas bonitas boas vindas e por todo o apoio. Mal posso esperar por ir para o campo e jogar por vocês. O vosso Andrija ama-vos", escreveu.

Já esta quarta-feira o clube grego divulgou uma entrevista com o jogador. "Ouvi palavras muito boas sobre os jogadores, a equipa, o treinador. Claro que estão à espera que eu ajude o PAOK, mas também estou à espera que o PAOK me ajude a dar o que posso. Quero dar 100%, o melhor que tenho para ganhar o campeonato. Estou pronto, não parei de treinar, estou pronto para os jogos. Quero vencer todos os jogos, vencer campeonatos e dar o meu melhor ", vincou.