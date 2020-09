O sérvio que trocou o Benfica pelo PAOK neste defeso fez o 2-0 em Salónica, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Ao minuto 75 do PAOK-Benfica, uma semana depois de ter sido anunciado como reforço do PAOK e dez minutos depois de ter entrado, Zivkovic concluiu um contra-ataque rápido com um remate rasteiro com o pé esquerdo. E assim fez o 2-0 em Salónica, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.