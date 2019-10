Zivkovic ainda não jogou e tem a vida cada vez mais complicada

Jogo-treino com o Alverca mostrou que o extremo terá vida difícil até para jogar na Taça. Radovan Curcic, ex-selecionador da Sérvia, reconhece que "a situação não é boa" para o camisola 17

Ainda à espera da estreia oficial em 2019/20, Zivkovic foi relegado para fora dos principais planos de Bruno Lage até no jogo-treino de quarta-feira com o Alverca. O internacional sérvio, que alinhou com os mais novos, está para já atrás de uma longa lista de atletas - Pizzi, Rafa, Caio Lucas, Cervi, Gedson e até Jota já alinharam na posição - e já levou a SAD a gastar 740 mil euros brutos em salários esta época, até ao momento, sem qualquer retorno em competição.

Quem o conhece salienta a qualidade do jogador, mas reconhece que Zivkovic está a perder espaço. "A situação não é boa para ele. É muito bom jogador, mas talvez tenha de pensar no melhor para ele. Tem um grande talento", assume a O JOGO Radovan Curcic, antigo selecionador sérvio, o primeiro a lançar Zivkovic como titular nos AA do seu país.

Já Marko Nikolic, que orientou o atual camisola 17 no Partizan, aponta a existência, por vezes, de "crises nas carreiras dos jogadores". "Zivkovic está a passar por um desses momentos, sem jogar, e isso não é bom. Nos grandes clubes, há sempre muita competição e pode perder-se espaço por baixa de forma ou por motivos táticos", salienta ao nosso jornal, realçando, porém, que o extremo não pode deixar prolongar esta situação. "Claro que ficar muito tempo sem jogar não é bom nem para ele, nem para a Sérvia, nem para o Benfica. Para já é um período aceitável, mas, se continuar sem jogar no futuro próximo, ele e o clube terão de encontrar uma solução", atira.

Andrija Zivkovic não foi sequer convocado esta temporada e soma às ordens de Bruno Lage, desde que este sucedeu a Rui Vitória em janeiro, apenas 279 minutos, divididos por dez jogos - tendo realizado somente três desafios como titular.

Mostrando confiança no atleta, cujo rendimento no particular com o Alverca não agradou aos responsáveis encarnados, Marko Nikolic realça que este "tem de ser forte" e que "tem potencial para chegar a um nível ainda superior". "Para isso, tem de lutar. E vai afirmar-se, seja no Benfica ou noutro clube", atira, ao passo que Vladimir Stojkovic, antigo guardião do Sporting e ex-colega de Zivkovic no Partizan e na seleção, afirma: "Os jogadores passam por vezes por um caminho longo para se afirmarem. E alguns até ficam sem jogar vários meses. Mas ele não pode desistir e tem de trabalhar para aproveitar a oportunidade quando ela aparecer, no Benfica ou se mudar de clube."