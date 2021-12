Zivkovic ouvido em tribunal: "Durante dois ou três dias não via bem"

O avançado sérvio relatou o que aconteceu quando o autocarro do Benfica foi apedrejado por elementos dos No Name Boys.

Está a decorrer esta quinta-feira, em Sintra, mais uma sessão do julgamento dos No Name Boys. Zikovic, antigo jogador do Benfica, foi ouvido de manhã pelo coletivo de juízes e relatou o que aconteceu a 4 junho de 2020, quando o autocarro dos encarnados foi apedrejado por elementos da claque.

"Estava na parte da frente do segundo andar do autocarro, quando algo atingiu o vidro e partiu tudo. Fiquei com pequenos pedaços de vidro no olho direito e tive de ir ao hospital fazer uma limpeza na zona afetada", descreveu o avançado, que atualmente representa o PAOK (Grécia) e que foi ouvido por videochamada.

O dianteiro sérvio contou ainda que ficou com a visão limitada após este incidente. "Durante dois ou três dias, tive de usar uma proteção no olho direito e não via muito bem. Felizmente, depois melhorei", relatou, confirmando que o médio Weigl estava ao seu lado no autocarro e também ficou ferido.

Por já ser de noite e estar escuro, Zikovic disse não se recordar qual o objeto que foi arremessado, nem da zona em que passava o autocarro no momento do ataque.

Neste processo, estão a ser julgados 31 membros dos No Name Boys, acusados de mais de 200 crimes.