Youth League: um tremendo balde de água fria para o Benfica

Benfica perdei frente ao Lyon com um golo nos descontos.

O Benfica foi derrotado pelo Lyon nos minutos finais do jogo da terceira jornada da UEFA Youth Leaguel, com as águias a sofrerem o 2-1 quando procuravam a vitória no jogo disputado no Seixal. À entrada para a terceira jornada da competição, que replica nos juniores os grupos da Liga dos Campeões, Benfica e Lyon lideravam o grupo, após vencerem nas rondas anteriores o Zenit São Petersburgo e o Leipzig, que hoje empataram entre si e somaram o primeiro ponto.

O Benfica esteve quase sempre por cima do jogo - apesar de ter estado a perder -, e a insistência na procura do golo acabou por ficar definida nos instantes finais, em que a bola de Tiago Dantas embateu na barra, aos 90 minutos, e, depois, Tiago Araújo, viu Margueron tirar-lhe o golo, aos 90+3.

Os encarnados acabaram desolados com a rápida resposta do adversário em contra-ataque: o cronómetro assinalava os 90+4 minutos quando Kalulu lançou-se em corrida - com o Benfica descompensado - e serviu Cherki para o "bis" do avançado francês.

O jogo tinha começado praticamente com o primeiro golo de Cherki, aos nove minutos, num erro de Rafael Rodrigues, jogador que foi novidade na equipa, com o treinador Jorge Maciel a procurar uma vez mais uma solução para a lateral esquerda.

O jogador benfiquista, que fez o primeiro jogo na competição, tentou passar e a bola foi intercetada por Cherki, que bateu o guarda-redes Celton Biai no lado direito do ataque do Lyon.

O Benfica tentou assumir o jogo, mas apenas conseguiu a igualdade aos 36 minutos, com o capitão Tiago Dantas a converter uma grande penalidade, que castigou a falta de Augarreau sobre Tiago Gouveia.

Na segunda metade, o Benfica esteve ainda mais incisivo e vertical na procura de golo, com várias ocasiões, nomeadamente de Rafael Brito (50 e 87 minutos), Paulo Bernardo (73), Tiago Araújo (86 e 90+3) ou Tiago Dantas (90, à barra).

Sem marcar, e posicionado entre o meio-campo e a área adversária, a equipa "encarnada" acabou castigada com o segundo golo de Cherki, que deixou o Lyon isolado na liderança do grupo G, com nove pontos, mais três do que o Benfica.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica - Lyon, 1-2.

Ao intervalo, 1-1.

Marcadores:

0-1, Cherki, aos 9 minutos.

1-1, Tiago Dantas, 37 (grande penalidade).

1-2, Cherki, 90+4.

Equipas:

- Benfica: Celton Biai, João Ferreira, Pedro Álvaro, Morato, Rafael Rodrigues, Rafael Brito (Henrique Jocu, 86), Ronaldo Camará (Paulo Bernardo, 62), Umaro Embaló (Jair Tavares, 80), Tiago Dantas, Tiago Gouveia (Tiago Araújo, 80) e Gonçalo Ramos (Henrique Araújo, 62).

(Suplentes: Kokubo, Henrique Jocu, Tomás Araújo, Paulo Bernardo, Tiago Araújo, Jair Tavares e Henrique Araújo).

Treinador: Jorge Maciel.

- Lyon: Lucas Margueron, Andy Minolien (Arthur Pontet, 46), Pierre Kalulu, Sinaly Diomande, Melvin Bard, Titouan Thomas, Cédric Augarreau, Yaya Soumare, Bradley Barcola (Eli Wissa, 69), Cherki e El Hadj Coly (Nassim Benaissa, 79).

(Suplentes: Kevin Ousmane, Arthur Pontet, Marley Félix, Nassim Benaissa, Modeste Duku, Eli Wissa e Djibrail Dib).

Treinador: Eric Hely.

Árbitro: Alan Mario Sant (Malta).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para El Hadj Coly (18), Rafael Brito (29), Ronaldo Camará (34), Cédric Augarreau (36), Umaro Embaló (43), Paulo Bernardo (75), Nassim Benaissa (82).