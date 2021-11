Youth League: Rafael Rodrigues brilhou e o Benfica voltou a ganhar ao Bayern

Triunfo dos jovens encarnados, que continuam a sonhar com o primeiro lugar

O apuramento direto para os oitavos promete ser mais exigente, mas o Benfica deu um passo de gigante para garantir, pelo menos, o segundo lugar e o playoff da Youth League. No terreno do Bayern, os encarnados venceram por 0-2.

Rafael Rodrigues, num fantástico pontapé de fora da área, com o pior pé, o direito, inaugurou o marcador e, aos 11 minutos, o Benfica já vencia por dois golos de diferença, depois de um erro na primeira fase de construção do guardião do Bayern, que atirou contra as costas de Semedo.

Com este resultado, o Benfica chegou aos nove pontos e solidificou o segundo lugar. O Dínamo é primeiro, com 10, enquanto o Barcelona é terceiro, com quatro. O Bayern só sabe perder e ainda não marcou qualquer golo.