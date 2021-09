Youth League: Benfica goleado pelo Dínamo Kiev na Ucrânia

Derrota clara por 4-0, diante do Dínamo de Kiev

Não correu nada bem a estreia do Benfica na Youth League. Os jovens encarnados foram derrotados de forma pesada na Ucrânia, por 4-0, diante do Dínamo de Kiev.

O Benfica não entrou nada bem no jogo e sofreu o primeiro logo ao minuto oito, por intermédio de Bol. Depois do intervalo, o Dínamo encaminhou o triunfo ao minuto 63, numa grande penalidade convertida por Brazhko. Depois, num abrir e fechar de olhos, à entrada dos últimos dez minutos, a goleada acabou por ser materializada, com Voloshyn e Diallo a baterem Samuel Soares.

Recorde-se que o Benfica já foi três vezes finalista vencido desde a criação da Youth League, em 2013. O primeiro de seis jogos não correu bem.