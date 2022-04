"Youth League é o corolário do trabalho de toda a organização do Benfica"

Declarações de Rui Costa, presidente do Benfica, na receção da equipa sub-19 na Câmara Municipal de Lisboa, após a conquista da UEFA Youth League.

Rui Costa, presidente do Benfica, falou esta quinta-feira, na receção da equipa sub-19 na Câmara Municipal de Lisboa, sobre a conquista da UEFA Youth League, na segunda-feira, com uma goleada por 6-0 sobre o Salzburgo. O líder encarnado falou em "corolário do trabalho e profissionalismo de toda a organização" do clube, agradecendo a várias figuras do Benfica e aos seus adeptos.

"Este título é o corolário do trabalho e profissionalismo de toda a organização do Benfica, de todos os que idealizaram e concretizaram este projeto e esta infraestrutura. De todos os anteriores diretores do Campus e de todos os que ali trabalharam sob a sua liderança, de todos os jovens jogadores que passaram pelo Campus desde a sua inauguração desde 22 de setembro de 2006, com particular destaque para aqueles que levaram a equipa às outras três finais. E que com esse feito extraordinário deram notoriedade internacional ao trabalho ali desenvolvido e abriram espaço aos jovens que hoje homenageamos. Da atual estrutura dirigente da formação do Benfica, com particular destaque do diretor Pedro Mil-Homens mas sublinhando também o contributo de Pedro Marques, de Bruno Maruta, de Rodrigo Magalhães e do Fernando Pinto. Do staff que acompanhou a equipa, dando-lhes todas as condições para que se focassem apenas nos jogos. Do treinador Luís Castro e da sua equipa técnica, assim como todos os outros técnicos da estrutura da formação. Dos nossos talentosos jogadores que merecem os elogios que lhes fizeram por estes dias", começou por enumerar, antes de falar dos adeptos.

"Mas não menos importante, os milhares de benfiquistas que marcaram presença na final e que nos levaram a Nyon. Que bonita foi a mobilização das casas do Benfica, presenciar as histórias dos adeptos que fizeram milhares de quilómetros para apoiar o Benfica. Isto é o Benfica. Por tudo isto quero felicitar todos, todos sem exceção, porque esta conquista tão merecida e que a todos honra, é fruto do contributo de todos", continuou, concluindo de seguida:

"Celebremos com humildade e tendo a clara noção de que esta conquista aumenta a nossa exigência mas também a certeza do caminho que estamos a percorrer. O sucesso dos muitos jogadores da nossa formação que chegaram à equipa principal e a algumas das mais ricas equipas da Europa, a dupla distinção de melhor academia do mundo e o domínio das convocatórias das seleções jovens são indicadores disso mesmo. Mas a dimensão do Benfica exige-nos sempre mais. Saberemos honrar esse desígnio com trabalho, paixão, ambição e responsabilidade. Permitam-me um comentário mais pessoal, de quem fez toda a formação no nosso Benfica: que saborosa foi esta conquista. Dou-lhe nota pública de que tudo faremos para cá voltarmos com frequência."