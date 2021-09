Youth League: Benfica goleia Barcelona e conquista primeira vitória

Triunfo folgado por 4-0. Encarnados tinham sido derrotados pelo mesmo resultado em Kiev

O Benfica está para as goleadas nesta Youth League. Depois da derrota pesada por 4-0 em Kiev, uma resposta afirmativa, com uma goleada pelos mesmos números, diante do Barcelona, no Seixal.

João Resende inaugurou o marcador nos descontos da etapa inicial e, logo nos primeiros minutos da segunda parte, o Benfica marcou por três vezes, com João Tomé a assistir Ndour, o mesmo Resende e ainda Martim Neto. O Barcelona, entretanto, viu o seu guardião ser expulso.

Com este resultado, os encarnados alcançaram os catalães no segundo lugar do grupo. O Dínamo de Kiev é primeiro, com seis pontos. O Bayern é último, com zero.