Youth League: Benfica bate Bayern e assume vice-liderança do grupo

Águias, um dos melhores ataques da prova, puseram-se a vencer confortavelmente os alemães na primeira parte. Hipótese de apuramento direto mantém-se

O Benfica goleou, esta quarta-feira, o Bayern Munique, por 4-0, em jogo da terceira jornada do grupo E, no qual assumiu a vice-liderança, tendo ultrapassado o Barcelona e ficado a um ponto do líder Dínamo de Kiev.

A equipa encarnada construiu a maior parte do triunfo folgado no primeiro tempo. Aos 4 minutos, Pedro Santos inaugurou o marcador, tendo Ndour ampliado aos 32 minutos. As contas como que ficaram resolvidas dois minutos depois, quando Diego Moreira juntou o nome à lista de marcadores.

A goleada do Benfica sobre o Bayern, que detém agora a terceira pior defesa da Youth League (10 golos), ficou consumada na segunda parte, por intermédio de João Neves, ido a tempo de balançar as redes após ter saído do banco de suplentes.

Isolado do segundo lugar do grupo E, com um dos melhores ataques da prova (oito golos), o Benfica soma seis pontos, menos um do que o líder Dínamo Kiev e mais dois do que o perseguidor Barcelona. Estas diferenças foram também proporcionadas pelo nulo entre ucranianos e espanhóis.

O Benfica, que continua a almejar o apuramento para os 'oitavos' da Youth League (apenas apuram-se diretamente os primeiros classificados), volta à ação em 2 de novembro, na visita ao Bayern Munique, em jogo da quarta jornada do Grupo E.