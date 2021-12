Yaremchuk: "Vencemos o Dínamo Kiev, mas não fazem ideia das críticas agora"

Jejum de 626" sem golos acabou diante do Dínamo Kiev, após período em que todos "contavam os minutos" em branco.

Com o golo a abrir caminho ao triunfo por 2-0 sobre o Dínamo Kiev, sua antiga equipa, Yaremchuk quebrou um jejum de 626 minutos sem marcar. Assumindo-se "muito feliz" por terminar a seca, o ponta-de-lança garante que vai sair por cima desse período negro.

"Todos contam os minutos em que não marco. Isto é muito importante. Claro, não é fácil para um avançado não marcar. Mas desta vez só me tornou mais forte. Tenho a certeza de que vou sair desta situação muito mais forte do que antes", afirmou ao canal "Pressing", falando em "emoções avassaladoras" por estrear-se a marcar na Champions: "É muito agradável."

Reforço desta época, Yaremchuk comentou ainda a situação vivida pelo Benfica após o desaire com o Sporting. "Vencemos este jogo, mas não fazem ideia das críticas agora. Os adeptos são o clube, decidem muito. Sentem muito um resultado negativo, e perdemos o dérbi com o Sporting. Um jogo, e não podemos andar pela cidade", declarou, acrescentando: "Somos devorados. Mas devemos estar preparados para isso e saber lidar. Quando não ganhamos sentimos muita pressão."

Abordando a transferência para a Luz, num processo no qual "Rui Costa falou ao telefone com Shevchenko", o camisola 15 explicou a razão da escolha pela Luz: "O desenvolvimento do clube foi importante, a forma como olham para mim, as suas ambições, examinei esses fatores." E revelou que está num processo de transformação enquanto jogador: "Este é um estilo de jogo completamente diferente. No Gent joguei mais como ponta-de-lança livre, poderia estar na esquerda, no centro. Tive mais liberdade. Aqui, tenho funções ligeiramente diferentes, querem fazer de mim um 9 claro e isso não é fácil. Por causa das minhas características preciso de reconstruir-me, e o treinador explica-me isso. Não gritam por causa dos erros, mas ensinam-me a tornar-me melhor. Se souber ouvir, terei progressos."