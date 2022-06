Yaremchuk trabalha com mental coach para explodir em 2022/23: "Poderá estar a sofrer..."

SAD confia que o avançado, agora ajudado por um mental coach, vai explodir em 2022/23. Ricardo Porém, psicólogo desportivo, explica a O JOGO que as expectativas altas podem ter minado em 2021/22. Saída de Darwin pode ajudar, mas há outros obstáculos.

Com a saída de Darwin... ganha Yaremchuk. O avançado vai ser aposta forte para 2022/23 e a estrutura do Benfica acredita que o ucraniano vai justificar o investimento avultado na época passada, quando os encarnados pagaram 17 milhões de euros ao Gent por 75% do passe. O Benfica confia na capacidade de recuperar a veia goleadora do jogador, que marcou 61 golos ao serviço do clube belga em quatro anos, tendo ficado aquém das expectativas nas águias em 2021/22, época na qual fez nove tentos.

A falta de confiança é, no entender dos encarnados, o problema a resolver e o psicológico do atleta é alvo de escrutínio, tendo sido, naturalmente, afetado pela invasão da Rússia à Ucrânia. Ainda assim, e em paralelo à expectativa diretiva, o próprio jogador está empenhado em dar a volta ao texto. Nesse sentido, segundo apurámos, começou a trabalhar recentemente e por iniciativa própria com um mental coach, um especialista do seu país na área em questão.