Yaremchuk teve visão em risco e lembra "dias muito complicados"

No início do mês o avançado foi atingido por um elástico num olho e temeu pela perda da vista.

Yaremchuk confessou, em declarações prestadas a Vlada Sedan, apresentadora e mulher do também internacional ucraniano Zinchenko, ter ficado com medo de perder a visão devido ao acidente que teve no início do mês no Seixal com um elástico.

"Foram dias muito complicados e estava bastante preocupado com o meu olho pois foi uma lesão perigosa. Agora tenho de ser reavaliado a cada duas ou três semanas para que tudo esteja controlado e não perder a visão. Devido a este problema agora vou no banco de trás do carro. Felizmente, a visão não se deteriorou mas esteve perto de ser uma lesão perigosa", afirmou Yaremchuk.

Na conversa, o internacional ucraniano falou também da sua pouca preponderância na equipa. "Acho que ainda não fiz um jogo completo, por isso não há a estabilidade que eu desejava. Assistências? Tudo depende dos colegas, no Gent e na seleção recebia mais bolas para marcar", referiu Yaremchuk, que comentou a saída de Jesus para a entrada de Veríssimo. "Jorge Jesus colocava-me na equipa e tive uma boa relação com ele, dava-me muitos conselhos. Com o novo treinador o estilo de jogo mudou e passámos a jogar com dois avançados quando antes jogava como "9", tal como na seleção. Agora exigem mais luta, mais roubos e não posso dizer que sejam os meus pontos fortes. O novo treinador fala inglês como a maioria dos jogadores por isso não há a barreira da língua. Eu também quero falar mais em português por isso estou a estudar", revelou o camisola 17.

Yaremchuk explicou porque escolheu o Benfica. "Escolhi uma equipa que pudesse ser um trampolim na minha carreira. O Benfica é o clube certo para mim mas preciso de tempo. Mudar foi uma forma de sair da zona de conforto. Senti que a degradação como jogador e como pessoa já começara. Por isso, quis dar um passo em frente para me desenvolver como jogador", apontou o avançado que, garante, o Benfica apenas pode "olhar para o primeiro lugar na liga pois não pode ficar satisfeito com o terceiro". O jogador garantiu, ainda, que o presidente Rui Costa "está presente em todos os treinos": "Tenho uma relação em de trabalho com ele, que exige mais de mim tal como eu. O Benfica é a sua vida."