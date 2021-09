"Yaremchuk? Tem ao lado dele um jogador que só fala castelhano"

Declarações de Jorge Jesus após o jogo Benfica-Boavista (3-1), da sexta jornada da Liga Bwin

Sobre Rafa e Darwin: "Trazem velocidade e profundidade à equipa. Hoje, a velocidade é fundamental para ganhar o espaço do jogo. Depois de estarmos a ganhar por 3-1 a equipa continuou a dividir o jogo com o Boavista. Mas na primeira parte o Benfica foi muito forte. O golo do Boavista foi um grande golo. Parabéns ao jogador. Não gosto de dizer que o Benfica controlou o jogo. A primeira parte foi muito melhor do que a segunda."

Lázaro: "A entrada de Valentino Lázaro foi forçada e não foi tática. O Diogo Gonçalves sentiu dores. O Lázaro é um jogador que se está a adaptar. Os jogadores que chegaram estão a adaptar-se à ideia da equipa. Eles ainda não sabem os posicionamentos tanto no jogo parado como em jogo jogado. Temos laterais a jogar em estrutura de dois centrais, não são tão adaptáveis em jogar assim. Vamos lançado os jogadores em função das suas características."

Equipa a melhorar: "Os jogadores individualmente é que valorizam o trabalho da equipa. A equipa está melhor também por causa do trabalho. Vamo-nos conhecendo melhor. A pouco e pouco é o que está a acontecer. Tenho a certeza de que o Benfica vai ter momentos de mais qualidade do que os que teve hoje."

Ataque: "O Yaremchuk está melhor, hoje fez bons movimentos em profundidade. Ele tem mais dificuldade para se adaptar porque não fala português. O mesmo acontece com o Lázaro. Yaremchuk tem ao lado dele um jogador (Darwin) que só fala castelhano e na posição dele a comunicação é fundamental. Mas ele mostrou no Europeu a qualidade que tem pelos jogos que fez pela Ucrânia. Para mim, hoje ele não fez um jogo negativo".