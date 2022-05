Yaremchuk pede desculpas por foto com rapper russo: "Foi um grande erro"

Nas férias de 2021, o avançado do Benfica e Vitaliy Mykolenko, defesa-esquerdo do Everton, tiraram uma fotografia com Vasiliy Mikhaylovich Vakulenko, conhecido por Basta, um dos maiores nomes do hip-hop e do rap da Rússia.

Roman Yaremchuk, avançado do Benfica, e Vitaliy Mykolenko, defesa-esquerdo do Everton, ambos internacionais ucranianos, estão a ser alvos de críticas depois de uma fotografia tirada nas férias de 2021, com um rapper russo - Vasiliy Mikhaylovich Vakulenko, conhecido por Basta, um dos maiores nomes do hip-hop e do rap da Rússia -., ter voltado "à baila".

Em declarações no programa de YouTube "Direct Red", o jogador das "águias" concordou com as críticas e fez um pedido de desculpas, garantindo depois que neste momento não ouve qualquer artista russo.

"Tenho recebido muitas críticas por esta situação. É normal. Concordo com elas. Foi um grande erro, pelo qual só quero pedir desculpas. Peço desculpa às pessoas que agora sofrem com a invasão russa. Não sei o que mais posso dizer", começou por dizer.

"Agora não tenho um único cantor russo na minha playlist. Só ouvimos música ucraniana. Toda a seleção mudou neste aspeto, tornou-se bastante patriótica", concluiu Yaremchuk.