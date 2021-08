Yaremchuk na estreia pelo Benfica: "Estou feliz, preciso de mais tempo de jogo"

Yaremchuk no lance do 2-0 do Benfica frente ao Spartak

Yaremchuk estreou-se com a camisola do Benfica, estando mesmo no lance do 2-0 na parte final do jogo com o Spartak, com o remate a embater em dois defesas da equipa russa antes de entrar na baliza

A estreia: "Estou feliz, preciso de mais tempo de jogo. Quero agradecer ao treinador por acreditar em mim e aos adeptos."

Jogar no Benfica: "É um sentimento incrível, estou orgulhoso por estar aqui, vou treinar mais e tentar marcar o máximo de golos"

A língua: "Quero falar português e preciso de tempo para fazer melhor, de conhecer melhor os colegas também."