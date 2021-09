Yaremchuk lembra dificuldades na Bélgica, mas garante: "Tenho sido bem tratado no Benfica"

Yaremchuk custou mais de metade do que foi gasto esta época em reforços

Avançado ucraniano em declarações ao canal de Youtube "vZbirna".

Roman Yaremchuk trocou o Gent pelo Benfica no último mercado de transferências. Desde que chegou aos encarnados, soma já um golo e duas assistências em cinco jogos disputados.

Agora, em declarações ao canal de Youtube "vZbirna", explica como tem sido a adaptação ao emblema encarnado e a Portugal, onde precisa de um professor de português.

"Fora do contexto da seleção, no Benfica, tenho de ter um professor de português. Há muitos ucranianos a viver em Portugal, senti imediatamente muito apoio. As pessoas começaram logo a escrever que se eu precisasse de alguma coisa era só dizer", começou por afirmar o internacional ucraniano de 25 anos.

"Ainda não estou instalado. Vivo num hotel e esta altura foi dura para mim. O processo de adaptação foi difícil, tal como na Bélgica [quando chegou ao Gent proveniente do Dínamo de Kierv]. A dificuldade é a mesma, mas tenho experiência e tenho de repetir o que fiz. Tenho sido bem tratado desde que cheguei ao Benfica", concluiu.