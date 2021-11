Yaremchuk ficou em branco pela Ucrânia, mas recebeu um tremendo elogio

Selecionador aponta o avançado do Benfica como líder da equipa.

Presença habitual nas convocatórias da seleção da Ucrânia, Yaremchuk é atualmente uma das figuras mais relevantes do grupo orientado por Oleksandr Petrakov. Esta quinta-feira, o avançado ficou em branco nos 45 minutos em que alinhou no particular frente à Bulgária, mas nem isso tira brilho ao jogador, segundo garante o ex-internacional ucraniano Ivan Getsko.

"Yaremchuk é um homem com nome, um homem que já se mostrou na Europa. Na verdade, acredito que ele é hoje o líder da seleção da Ucrânia. Não só na seleção, como também na sua equipa [Benfica]", disse Getsko, ele que também foi avançado.

O antigo atleta apontou Yaremchuk como "um jogador de alta classe que pode mostrar grandes conquistas no futuro" e chegar "ao nível de Andri Shevchenko."