Yaremchuk fala ao povo ucraniano: "Queríamos que sorrissem e chorassem apenas de alegria"

A Ucrânia não conseguiu apurar-se para o Campeonato do Mundo do Catar. Yaremchuk não esconde a desilusão.

A Ucrânia falhou o apuramento para o Mundial'2022 ao perder por 1-0 com o País de Gales, no domingo. Roman Yaremchuk, avançado do Benfica e da seleção ucraniana, não segurou as lágrimas no final do jogo, e mais tarde, nas redes sociais, dedicou algumas palavras ao povo daquele país, dizendo que queriam ter dado uma alegria aos ucranianos e reforçando o orgulho que sente por defender aquela nação.

"Nunca pensei que o futebol pudesse magoar. É um momento de lágrimas e de sonhos que não se realizaram. Queríamos que vocês sorrissem e chorassem apenas de alegria. É um momento que nos faz chorar de dor. Mas tenho orgulho em ser ucraniano, porque somos um exemplo para todos. Nunca desistimos, independentemente da dificuldade da situação. O futuro vai ser sorridente para nós, irmãos", escreveu o jogador de 26 anos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

Na meia-final do play-off, a Ucrânia venceu a Escócia por 3-1 e Yaremchuk marcou um dos golos.