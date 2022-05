Yaremchuk: "Esta tem sido uma época difícil para o Benfica e para mim"

Com nove golos em 2021/22, aponta plano: "Sei que posso fazer muito melhor e marcar muito mais."

Reforço de peso para esta temporada, Roman Yaremchuk leva até ao momento nove golos em 1991 minutos (e 40 jogos). Em jeito de balanço, o internacional ucraniano reconhece que pretende aumentar os números na finalização em 2022/23. "Claro que penso muito nisso e que analiso a situação. Há muitas razões, mas não quero falar disso. Sei que posso fazer muito melhor e marcar muito mais golos", referiu, citado pelo portal Football 1/2/3.

"Esta tem sido uma época difícil para o clube e para mim. Quero mais, é tudo", expressou, garantindo total confiança nas suas capacidades. "Claro que sinto que posso marcar mais e vou fazer todos os esforços para consegui-lo", reforçou.

Contratado a troco de 17 milhões de euros, por 75 por cento do passe, ao Gent, Yaremchuk perdeu espaço com a troca de Jorge Jesus por Nélson Veríssimo. Foi titular por sete ocasiões e suplente utilizado em dez partidas, não tendo sequer saído do banco no último encontro, com o Marítimo, tal como sucedera com o Sporting. Quanto a golos, com Veríssimo soma três: um ao FC Porto (na Liga), um ao Ajax e outro ao Liverpool, estes na Champions.