"Yaremchuk está passivo, sem alma. Talvez a guerra tenha mexido muito com a cabeça dele"

Jorge Teixeira, há seis épocas no St. Truiden, jogou este ano três vezes contra o Brugge e vê limitações graves na equipa. O central português aponta o Benfica como claramente favorito a passar a eliminatória e aconselha a explorarem o espaço concedido pelo sector mais recuado, onde o lateral esquerdo é o "elo mais fraco".

Jorge Teixeira cumpre a sexta época seguida na Bélgica. É no St. Truiden que o central português formado no Sporting deixa marca. Aos 36 anos, ainda não sabe se termina a carreira no fim da presente temporada ou se avança para mais uma. As contas fazem-se no fim, mas para já sente-se com energia e vontade de não arrumar as botas, até porque Bernd Hollerbach, treinador do Brugge, tem como principal referência Felix Magath, técnico alemão conhecido pela exigência física e Teixeira diz-se em forma.

Conhecedor profundo do futebol belga, o central português, que já defrontou três vezes esta temporada o Brugge (venceu, empatou e perdeu) aceitou o desafio lançado por O JOGO e fez o raio-X ao atual Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Champions. A eliminatória começa já na quarta-feira e o cenário é favorável à equipa portuguesa, que fez uma prova imaculada na fase de grupos da competição.