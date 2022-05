Yaremchuk: "Claro que não passei uma temporada como na Bélgica..."

Avançado reconhece que não igualou a época que teve na Bélgica e levou o Benfica a pagar 17 milhões, mas sente-se "muito feliz".

Um particular da seleção ucraniana frente ao Empoli, em Itália, permitiu a Yaremchuk voltar aos golos no triunfo por 3-1, ele que em 2022 fez apenas dois pelo Benfica. Confrontado com o seu rendimento pelas águias, o ponta de lança garantiu que está "muito feliz".

"Claro que não passei uma temporada como na Bélgica, mas estou a progredir, dei um grande e sério passo na minha carreira", referiu o jogador de 26 anos que marcou nove golos em 42 jogos pelas águias, mas tinha feito 23 em 43 partidas pelo Gent, justificando o investimento de 17 milhões de euros para o contratar.

"Estou sempre feliz por vir para à seleção, há um tipo de jogadores completamente diferente, é muito mais fácil para mim jogar, tenho muitos mais momentos de golo. Estou feliz por ter marcado, vou desenvolver-me ainda mais", disse ainda.