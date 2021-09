Yaremchuk deu confusão no Dínamo Kiev: "Deixaram-no sair, ofereceram-no"

O camisola 15 do Benfica está no topo da lista de Jorge Jesus para a visita à Ucrânia e vai estrear-se na Liga dos Campeões. Frente ao Santa Clara teve esforço gerido pelo técnico mas, mesmo assim, marcou

Jorge Jesus já está a alinhar a equipa que irá, terça-feira em Kiev, dar a primeira palavra das águias no regresso à Liga dos Campeões após um ano a ver a prova milionária no sofá. E Roman Yaremchuk tem caminho aberto para ser a arma principal do ataque, ele que irá reencontrar o clube onde se formou mas que o "despachou" ainda jovem e sem que lá tivesse conseguido protagonismo.

A concorrência existente até 2016/17 fechou a porta ao agora internacional ucraniano, mas não foi só isso que levou Yaremchuk a sair para o Gent: entre os responsáveis do emblema de Kiev houve quem não visse talento suficiente no avançado que, amanhã, terá a possibilidade de silenciar esses críticos.