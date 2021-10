Yaremchuk desafia maior seca de golos: Waldschmidt e Darwin fizeram melhor no primeiro ano

Titular em 11 das 14 partidas em que Jorge Jesus o lançou em campo, o avançado tem quatro golos e duas assistências nesta época de estreia no clube da Luz. Mas o seu jejum vai já em cinco jogos seguidos

A pressão cresce em torno de Yaremchuk, avançado que o Benfica contratou esta temporada por 17 milhões de euros aos belgas do Gent, ele que vê alongar nas últimas partidas um jejum de golos a que não está habituado na sua carreira.

Frente ao Vizela, naquele que foi o seu 14.º jogo com a camisola 15 do Benfica, o internacional ucraniano somou mais 70 minutos de vazio em termos de bolas no fundo das redes adversárias e vai já em 394 minutos sem faturar, tendo superado num minuto o pior registo individual da época passada no Gent, onde ficara em branco uma vez em 393 minutos e, noutra, 391.