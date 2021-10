Yaremchuk de regresso a casa: "Recebi muitos pedidos de bilhetes"

Avançado ucraniano está em boa forma e é uma das armas da Ucrânia para o importante jogo com a Bósnia e Herzegovina.

A seleção ucraniana recebe esta terça-feira a Bósnia e Herzegovina em mais um jogo de apuramento para o Mundial. Yaremchuk, avançado do Benfica, vive um bom momento de forma e espera contribuir para mais um triunfo, agora em Lviv, onde nasceu.

"Estou muito feliz por voltar a Lviv. Aqui fiz o meu melhor jogo pela seleção e marquei na estreia. Recebi muitos pedidos de bilhetes. A emoção faz-se sentir e a equipa tem consciência da grande responsabilidade perante os adeptos", afirmou esta segunda-feira aos jornalistas.

Yaremchuk brilhou no jogo anterior, com um golo no triunfo em casa da Finlândia, por 2-1. "Conquistamos três pontos importantes na Finlândia e chegamos a Lviv num bom momento. Estamos focados nas indicações da equipa técnica. O mais importante são os três pontos. Se Yarmolenko ou outro jogador marcar, será bom", vincou.

A Ucrânia ocupa o segundo lugar do Grupo D, com oito pontos, menos quatro do que a líder França. A Bósnia e Herzegovina tem seis, mas menos um jogo realizado (cinco).