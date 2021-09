Yaremchuk convocado para representar a seleção da Ucrânia em outubro

Dianteiro, um dos 25 convocados por Petrakov, vai reencontrar uma dezena de adversários mais recentes na fase de grupos da Liga dos Campeões

Roman Yaremchuk, avançado e reforço do Benfica para esta época, foi convocado pelo selecionador da Ucrânia, Oleksandr Petrakov, para disputar os jogos de qualificação para o Mundial'2022 ante a Finlândia e Bósnia Herzegovina.

O dianteiro ucraniano do emblema lisboeta, que integra uma lista de 25 jogadores convocados, vai reencontrar dez elementos do plantel do Dínamo de Kiev, que defrontou, esta semana, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campões.

Vice-líder do grupo D, com cinco pontos, a Ucrânia defrontará a Finlândia (com a mesma pontuação) a 9 de outubro e, três dias depois, a Bósnia Herzegovina (três pontos), pelo que ficará a faltar um duelo para disputar, igualmente, contra a congénere balcã.

Eis a lista completa de convocados da Ucrânia:

Guarda-redes: Andriy Pyatov (Shakhtar), Denys Boiko (Dynamo), Dmytro Riznyk (Vorskla)

Defesas: Mykola Matvienko, Serhiy Kryvtsov, Viktor Kornienko (Shakhtar), Oleksandr Karavaev, Ilya Zabarny, Vitaliy Mikolenko, Oleksandr Tymchyk, Oleksandr Sirota (Dínamo Kiev) e Eduard Sobol (Bruges)

Médios: Serhii Sydorchuk, Mykola Shaparenko, Viktor Tsygankov, Vitaliy Buyalskyi (Dínamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar), Serhii Buletsa (Zorya), Andrii Yarmolenko (West Ham), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Oleksandr Zubkov (Ferencvarosh) e Ihor Kharatin (Legia)

Avançados: Roman Yaremchuk (Benfica), Artem Dovbik (SC Dnipro) e Daniel Sikan (Shakhtar).