Yaremchuk: "Campeonato português é difícil, tens dez defesas atrás da linha da bola"

Longe dos golos há 506 minutos pelo emblema benfiquista, o ponta de lança, que até ficou no banco com o Braga, sublinha a dificuldade da liga portuguesa, onde é difícil "abrir a defesa"

A viver agora um momento de menor fulgor no Benfica, Roman Yaremchuk é seguido em Itália pelo Milan, clube que já tentou a sua contratação no último mercado de transferências. Porém, o ponta de lança só pensa nesta fase em provar o seu valor de águia ao peito e justificar a aposta dos encarnados.

"Jogar pelo Milan é um sonho? Não, agora não tenho esse sonho. O meu sonho neste momento é adaptar-me ao Benfica o mais rapidamente possível e mostrar o meu melhor futebol", declarou o internacional ucraniano, em declarações ao portal Vbetnews.com, desvalorizando uma eventual mudança para o conjunto italiano, um dos vários emblemas batidos no verão pelo Benfica.

Contratação mais cara das águias para 2021/22, tendo levado o clube da Luz a pagar ao Gent 17 milhões de euros por 75 por cento do seu passe, Yaremchuk atravessa agora um longo jejum de golos. Está há oito jogos e 506 minutos sem facturar e perdeu até a titularidade no último encontro, tendo ficado no banco diante do Braga, partida na qual Jorge Jesus decidiu apostar num trio de ataque formado por Rafa, Everton e Darwin.

Na sua pior seca desde o final de 2018/19, então com 713' sem marcar, ao longo de nove partidas, Yaremchuk tem sentido, como o técnico encarnado afirmou, dificuldades na adaptação, até pela língua. Contudo, o camisola 15 das águias assume que os sistemas defensivos das equipas portuguesas têm dificultado também o seu trabalho.

Desafiado a comparar o campeonato luso com o belga, Yaremchuk referiu que Portugal tem "uma liga difícil". "Toda a gente se fecha na defesa contra ti. Tens dez defesas atrás da linha da bola, por isso é difícil abrir a defesa", referiu.

Torcendo pelo sucesso de Andriy Shevchenko - que até brilhou em Itália enquanto avançado pelo... Milan - como técnico do Génova, Yaremchuk está agora focado em ajudar a sua seleção a perseguir o sonho de chegar ao Mundial"2022. Algo difícil, pois precisa de vencer a Bósnia, fora, e esperar pelo empate da Finlândia, em casa, com a já qualificada França para chegar ao segundo lugar, que vale o play-off.

"Será uma partida muito difícil, porque jogamos uma passagem para o play-off e haverá muitos adeptos bósnios", salientou, admitindo que "faltou concentração" no jogo anterior com a Bósnia (1-1), que valeu a ultrapassagem da Finlândia.

Contestada titularidade na Ucrânia

O subrendimento de Roman Yaremchuk no Benfica, pelo qual não faturou nas últimas oito partidas que disputou levou também a alguma contestação pelo seu estatuto de titular na Ucrânia. No particular com a Bulgária (1-1), de preparação para o jogo com a Bósnia, Yaremchuk entrou ao intervalo para o lugar de Artem Dovbyk, avançado do Dnipro, que tem oito golos em 14 jogos esta época, e já há quem defenda a titularidade de Dovbyk.

"Colocá-lo-ia de início. Acho que o selecionador vai apostar nele. Garmash não é um avançado e Artem é mais forte do que Yaremchuk", vaticina Viktor Leonenko, antigo avançado internacional da Ucrânia.