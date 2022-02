"Yaremchuk? Agora temos de dar todo o conforto, acompanhá-lo no dia a dia..."

Roman Yaremchuk, avançado do Benfica

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa após o triunfo sobre o Vitória de Guimarães no Estádio da Luz, 3-0, em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin.

Momento de Yaremchuk: "É também um momento alto da noite esse ato de solidariedade é normal que ele esteja combalido, é uma situação que obviamente o afeta, assim como a todos nós. A ele em particular, porque tem a família. Nós imaginamos o que se esta a passar, porque não estamos a experienciar, não temos família, ele tem família lá e obviamente é um momento delicado para ele. Foi bonita a homenagem que o Estádio da Luz lhe prestou. Convém salientar aqui que aquilo pelo qual todos nós lutamos é pela paz. Não estamos contra uns ou contra outros. Estamos pela paz. Espero sinceramente que nos próximos dias que a diplomacia consiga resolver estas questões, porque em pleno século XXI faz alguma confusão situação que esta a acontecer. Relativamente ao Roman, obviamente ele apreciou o gesto, agora temos de dar todo o contributo, conforto, acompanhá-lo no dia a dia, porque a situação a qualquer momento tem evolução."

Equipa com nova confiança? "Tudo conta. Sabemos que no futebol a confiança se traduz nos resultados, vitória, marca golos e não sofrer. Quando isso acontece, a equipa tem essa confiança. Mas não é por hoje temos ganho ao Vitória, por termos marcado três golos e não termos sofrido nenhum, que achamos que está tudo certo. Não. Temos de olhar para o processo, como atacamos, como defendemos, e sentimos que ainda existem dinâmicas que temos de implementar e fazer crescer nas rotinas da equipas. Agora também deixar o registo que os jogadores têm sido inexcedíveis, na forma como treinar e preparam o jogo."

O que vai contar até ao fim do campeonato? "O que vai contar ais é continuarmos o nosso trabalho. Naturalmente o clube e os objetivos que tem exigem que em todos os momentos lutemos pela vitória. É isso que queremos fazer ate final da época. Sabíamos que ganhando hoje tínhamos a possibilidade de nos aproximarmos do segundo lugar. O principal objetivo era ganhar e juntar uma boa qualidade no nosso jogo. Se acontecesse, reduziríamos distâncias para um dos clubes que está mais em cima. Agora essa lógica tem de nos guiar. Jogo a jogo, lutar pelos três pontos, sabemos que não dependemos de nós para o primeiro objetivo, mas para chegar a esse primeiro objetivo ainda temos de chegar a um objetivo intermédio, que é o segundo lugar."