Xavi ficou impressionado com o Benfica na Champions: "Que equipa tem!"

Pedro Correia, lateral português naturalizado catari, voltou a "picar" o espanhol na despedida e este confidenciou-lhe que ia trabalhar para anular os contra-ataques letais da turma de Jorge Jesus

As ondas de choque da vitória por 3-0 do Benfica sobre o Barcelona na segunda jornada da fase de grupos viajaram até ao Catar e atingiram o então técnico do Al-Sadd, que é, hoje em dia, o cérebro de uns catalães sedentos de vingança.

Provocado no dia seguinte ao jogo da Luz por Pedro Correia, lateral do campeão catari, Xavi revelou-se impressionado pela forma como as águias venceram o jogo e elogiou o conjunto que se viria a tornar o seu segundo adversário enquanto treinador do Barcelona.