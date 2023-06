Wolves e Benfica discutem cedência de Gonçalo Guedes

As partes acreditam num desfecho positivo, face ao interesse de todos

O Benfica discute com o Wolverhampton o empréstimo de Gonçalo Guedes. O novo campeão nacional negoceia, segundo apurou O JOGO, os moldes do negócio com os Wolves e um dos pontos em cima da mesa é o pagamento por parte das águias de parte dos salários do futebolista, que tem contrato com a formação inglesa até 2027.

As partes acreditam num desfecho positivo, face ao interesse de todos.

Caso o negócio avance, o internacional luso poderá, tal como era desejo em janeiro, aquando da primeira cedência, ter oportunidade de recuperar ritmo e destaque, permitindo assim nova valorização no mercado, algo para o qual olha o Wolverhampton.