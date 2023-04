Wolverhampton abre porta a Gonçalo Guedes

Encarnados têm nos planos manter o dianteiro para 2023/24 e o clube que detém o seu passe até pode facilitar

O futuro desportivo de Gonçalo Guedes pode continuar a passar pelo Benfica. É esta a intenção dos responsáveis da Luz, como O JOGO noticiou oportunamente, também o dianteiro encara esse cenário como positivo para a sua carreira e, segundo apurámos, o próprio Wolverhampton, clube que cedeu o jogador por empréstimo às águias em janeiro, não fecha a porta à renovação do empréstimo.

Intenção dos ingleses passa pela transferência em definitivo que compense o investimento feito no avançado, mas a renovação do empréstimo às águias é um cenário também visto com bons olhos.

Os dirigentes do clube britânico ainda dão prioridade a uma transferência definitiva do jogador de 26 anos, que implicou um investimento de 32 milhões de euros, pagos no último verão ao Valência, mas que deixou de entrar nas contas do treinador Julen Lopetegui. Vender seria, então, a solução ideal para os Wolves, mas há outro cenário e que até abriu as portas do Benfica para o regresso de Gonçalo Guedes ao clube onde se formou.

Contratado no verão ao Valência por 32 milhões de euros, Gonçalo Guedes assinou com o Wolverhampton um contrato válido até junho de 2027

O empréstimo do internacional português ao Benfica visava a sua revalorização e funcionava, na teoria, como uma espécie de trampolim para uma futura venda choruda. Do lado das águias, a vinda do camisola 15 permitia colmatar uma lacuna identificada no ataque, dado que as qualidades do dianteiro permitiam-lhe atuar como opção a Gonçalo Ramos, mas também, e sobretudo, a Rafa, embora com a capacidade de encostar ainda à faixa esquerda. Foi esta a base do regresso que obrigou o Benfica a um gasto em torno de 2,3 milhões de euros nos salários da segunda metade da época, sendo este um obstáculo a superar nas negociações com vista à permanência de Guedes na Luz.

A lesão que o jogador sofreu em março e que obrigou a uma intervenção cirúrgica atrasou os planos de valorização, mas aumentou a probabilidade de as partes acertarem um novo empréstimo, que será conversado no final da época, sempre dependente do surgimento da referida proposta choruda desejada pelos Wolves.

De regresso para o aperto final

Operado ao joelho esquerdo no dia 12 de março, Gonçalo Guedes esteve em recuperação e só agora está de regresso às opções de Roger Schmidt. O dianteiro que o Benfica vendeu ao PSG em 2017 por 30 milhões de euros já esteve no banco na receção ao Inter, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, e até esteve perto de entrar, mas o treinador, a escassos dois minutos do fim do tempo de compensação, optou por abortar a substituição. Até agora, entrou em oito jogos dos encarnados, tendo marcado dois golos e oferecido um.