Witsel termina contrato com o Dortmund e é apontado como alvo do Benfica

Witsel passou pelo Benfica na temporada 2011/12 e em Itália diz-se que poderá regressar à Luz.

Em fim de contrato com o Borússia Dortmund, Axel Witsel foi apontado pela Imprensa italiana como alvo do Benfica. Aos 33 anos, o médio, que representou o clube da Luz em 2011/12, sendo vendido no início da temporada seguinte ao Zenit, prepara-se para um novo desafio e além do clube da Luz terá mercado ainda nos Estados Unidos da América.

De acordo com as informações, os Los Angeles Galaxy e o St. Louis City estão interessados no internacional belga.

Pelo Benfica, Witsel disputou 52 jogos, tendo marcado cinco golos e feito seis assistências.