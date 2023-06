"Kokçu podia ir para a Premier League. Melhor do que em Portugal, no Benfica"

Antigo internacional neerlandês, considerou que o médio deveria ter rumado a Inglaterra

Em Portugal, a chegada de Orkun Kokçu ao Benfica tem dado muito que falar, pela positiva. O jogador já está em Lisboa para reforçar o clube da Luz, oriundo do Feyenoord, no entanto nos Países Baixos há quem não acredite que o médio turco tenha escolhido o rumo certo para a sua carreira.

O antigo internacional neerlandês Wim Kieft destacou a dimensão do Benfica, mas considerou que o campeonato português é muito semelhante à Eredivisie.

"Um grande clube, mas alinha numa competição que podes comparar ao nível da liga neerlandesa. Além do Benfica, tens o FC Porto, o Sporting e o Sp. Braga está atrás deles, mas, tirando isso, não existe muito mais. Então, Kokçu vai mesmo melhorar em Lisboa? Por outro lado, os principais clubes portugueses muitas vezes conseguem vender com sucesso os seus melhores jogadores ao topo europeu", escreveu o antigo avançado de PSV e Ajax na coluna semanal no De Telegraaf.

Kieft revelou que Kokçu foi associado a clubes da Premier League e, no seu entender, o internacional turco poderia desenvolver-se num clube médio inglês.

"Quando ouves que há interesse inglês e são mencionados os nomes do Manchester United e do Liverpool, questionas-te: deves escolher o Benfica nesta fase da janela de transferências? Se não tens a certeza de que te vais tornar imediatamente um jogador regular lá, também podes ir para um clube de meio da tabela na Premier League. E mais tarde, via Tottenham Hotspur, Brighton & Hove Albion ou Aston Villa ainda dás o passo para o topo inglês", referiu ainda o ex-jogador, antes de elogiar a evolução de Kokçu.

"De um médio calmo, que perdia muitas bolas, passou a ser um jogador decisivo, que trabalha muito, percorre muitos quilómetros e está na linha da frente da batalha. Existem jogadores melhores no Manchester United e no Manchester City, mas ele podia chegar a esse nível na Premier League. Melhor do que em Portugal no Benfica", frisou ainda.