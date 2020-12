William Carvalho pode custar menos dois milhões de euros

Bétis estará a considerar baixar o preço do médio português.

O Bétis poderá considerar baixar o preço que tem exigido por William Carvalho para cerca de 18 milhões de euros, reduzindo assim em dois milhões de euros aquele que era o valor inicialmente apontado como desejado pelo emblema sevilhano.

De acordo com as informações recentes na imprensa espanhola, o Bétis já tem na mesa uma proposta do Benfica mas, para aceitar baixar a fasquia do valor do internacional português até aos valores referidos, também pretenderá assegurar 20 por cento de uma futura venda do médio, de 28 anos, antigo jogador do Sporting.

William foi colocado na rota das águias dois anos depois de deixar Alvalade. Na presente época, pelo Bétis, já realizou 15 jogos oficiais, nos quais marcou dois golos.